Eigentlich ist der 1. FC Sonneberg 2004 kein Verein, der Gästen den roten Teppich ausrollt. Zumindest nicht an gewöhnlichen Heimspieltagen. Dann gleichen die Männer aus der Spielzeugstadt eher Türstehern einer Festung: unbequem, bissig, kompromisslos. Wer in Sonneberg Punkte holen will, dem weht häufig ein sportlicher Gegenwind entgegen. Doch an diesem Pfingstsonntag war alles anders. Da verwandelte sich das Stadion in einen großen Festsaal des Südthüringer Fußballs. Der 1. FC Sonneberg 2004 richtete das Kreispokalfinale des KFA Südthüringen aus — und tat das mit einer Herzlichkeit, die sonst eher selten zum taktischen Repertoire einer Fußballmannschaft gehört.