Moskau - Nach der Beschädigung eines nun führerlos im Mittelmeer treibenden russischen Gastankschiffes fordert Moskau von den Anrainerstaaten, eine Umweltkatastrophe zu verhindern. "Die auf die derzeitige Lage anwendbaren internationalen Rechtsnormen sehen vor, dass die Küstenländer (die sogenannten betroffenen Staaten) für die Lösung der Situation mit dem driftenden Schiff und die Verhinderung einer Ökokatastrophe verantwortlich sind", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der Webseite der Behörde. Wie sich Moskau weiter verhalten werde, hänge von den gegebenen Umständen ab.