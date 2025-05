Reichling/Ludenhausen (dpa/lby) - Etwa 600 Menschen haben in Reichling im Landkreis Landsberg am Lech lautstark gegen den Start von Gasbohrungen in ihrer Ortschaft demonstriert. Die Kritiker halten Bohrungen nach fossilem Gas in Zeiten des Klimawandels für ein völlig falsches Signal. Zudem liegt die Bohrfläche in der Nähe von Schutzgebieten.