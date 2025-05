Gartenzauber Tipps zum "Gartenwochenende" in Thüringen

Jährlich sind dem DGGL-Landesverband zufolge etwa 350 Gärten in 18 bis 22 Thüringer Städten dabei. Den Auftakt machen in diesem Jahr etwa 22 Gärten in Bad Blankenburg, Rudolstadt und Saalfeld, sowie 18 grüne Oasen in Erfurt und Umgebung am Sonntag (25. Mai). Bis die Aktion am 29. Juni in Bad Langensalza und Umgebung endet, stehen noch Termine in etlichen anderen Städten und Regionen an, nämlich am 1., am 8., am 15. und am 22. Juni.