Ein lauter Knall war am späten Sonntagabend in Benshausen zu hören - wenig später stand eine Gartenhütte im Mückental in Benshausen in Vollbrand, informierte Anne-Kathrin Seifert von der Landespolizeiinspektion Suhl. Gegen 22.15 Uhr ging die Alarmierung bei der Rettungsleitstelle ein. Einsatzkräfte beider Standorte der der Freiwilligen Feuerwehr Zella-Mehlis, die ursprünglich wegen eines vermeintlichen Waldbrandes alarmiert wurden, waren wenig später vor Ort und machten erst dort die wahre Ursache der Rauchentwicklung aus.