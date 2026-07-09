Gartenkonzert in Meiningen: Poetische Klangreise im Villengarten

Das Duo Seferī Jahn gastiert am Donnerstag, 10. Juli, um 20 Uhr beim Gartenkonzert an der Strupp’schen Villa des Max-Reger-Konservatoriums. Der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist frei, zudem werden kühle Getränke angeboten.
Das Duo Seferī Jahn gastiert am 10. Juli in der Strupp’schen Villa. Mit Geige, Gitarre und eigenen Songs nehmen die Musiker ihr Publikum mit auf eine poetische Klangreise.
Das Duo Seferī Jahn gastiert am Donnerstag, 10. Juli, um 20 Uhr beim Gartenkonzert an der Strupp’schen Villa des Max-Reger-Konservatoriums. Der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist frei, zudem werden kühle Getränke angeboten.
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Anoush Seferian und Oliver Jahn bringen eine besondere musikalische Botschaft auf die Bühne. Nach einer tiefen Seelensuche haben sich die beiden Künstler in den vergangenen Jahren als Duo etabliert. Zahlreiche erfolgreiche Auftritte sowie zwei CDs mit Eigenkompositionen unterschiedlicher musikalischer Stilrichtungen zeugen von ihrer kreativen Zusammenarbeit.
Ihre Musik gilt als facettenreich, energiegeladen und zugleich tief emotional. Die feinfühlig komponierten Songs verbinden poetische Bildsprache mit musikalischer Ausdruckskraft. Geprägt werden sie vom leidenschaftlichen Geigenspiel der Violinistin Anoush Seferian und dem temperamentvollen Gitarrenspiel Oliver Jahns.
Oliver Jahn ist als vielseitiger Instrumentalist und Liedermacher bekannt. Er wirkte unter anderem bei den Bands Los Banditos, Olmar und Airtramp mit. Darüber hinaus arbeitet er als Film- und Theatermusiker. Seit April 2023 leitet er das Kulturamt der Stadt Apolda.
Anoush Seferian stammt aus Damaskus und hat armenisch-französische Wurzeln. Die klassische Violinistin und Vokalistin studierte an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Sie war Violinlehrerin am Max-Reger-Konservatorium in Meiningen und spielte im West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Maestro Daniel Barenboim.
Verbunden werden die beiden Musiker durch ihren kulturellen und lyrischen Austausch sowie die gemeinsame Suche nach Sinn in einer oft irritierenden Welt. Diese intensive Zusammenarbeit habe zu einem gemeinsamen Verständnis geführt, das ihre Musik bis heute prägt. Mit Wort und Klang wollen sie Menschen erreichen und ihre Werte sowie ihre Lebensphilosophie vermitteln.
Besonders die zweite CD „Lieder Stadt Reisen“, die während der Corona-Zeit entstand, spiegelt diesen Ansatz wider. Die Platte versteht sich als imaginäre Reise rund um die Welt. Sämtliche Stücke besitzen einen autobiografischen Hintergrund.
Die Lieder erzählen von Veränderung, Flucht und Sehnsucht, aber auch von Liebe, Erinnerungen und prägenden Erlebnissen. Zugleich richten sie den Blick auf das Verbindende zwischen Menschen verschiedener Länder, auf Landschaften und auf eine Poesie, die Herzen erwärmen kann.
Mit dem Programm „Zwischen Wald, Küste und Weite“ steht das Konzert zudem im Zeichen der diesjährigen Nordtour des Duos. Die atmosphärische Reise führt musikalisch durch den Norden Deutschlands.
An ausgewählten Orten zwischen Ostseeküste, stillen Wäldern und weitem Land präsentiert das Duo seine Musik fernab des Mainstreams und nah an Natur, Kultur und den Menschen vor Ort. Das Gartenkonzert in Meiningen ist eine dieser Stationen.