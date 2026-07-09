Gartenkonzert in Meiningen: Poetische Klangreise im Villengarten

Lieder über Sehnsucht, Veränderung und Hoffnung

Verbunden werden die beiden Musiker durch ihren kulturellen und lyrischen Austausch sowie die gemeinsame Suche nach Sinn in einer oft irritierenden Welt. Diese intensive Zusammenarbeit habe zu einem gemeinsamen Verständnis geführt, das ihre Musik bis heute prägt. Mit Wort und Klang wollen sie Menschen erreichen und ihre Werte sowie ihre Lebensphilosophie vermitteln.