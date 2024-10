Alex baut Safran-Krokusse im eigenen Garten in Döbrichau an und zupft deren Blüten vorsichtig mit der Hand. Danach beginnt laut Alex "die eigentlich aufwendige Sache", denn die orange-roten Safran-Fäden müssen einzeln aus den Blüten abgeknipst werden. "Da muss man Geduld haben", sagt der Rentner. Hilfe bekomme er in diesem Jahr dabei von der Lebenshilfe Torgau. Nach der Ernte werden die Fäden getrocknet und luftdicht verpackt.