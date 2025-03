Robin Merkel liebt seine Arbeit – der heute 36-Jährige ist vor vier Jahren zurückgekommen nach Schleusingen und eingestiegen in den Familienbetrieb, in dem er aufgewachsen ist. Garten- und Landschaftsbau Heike Merkel heißt er, benannt nach Robins Mutter, die wie sein Vater Rodger zum Team gehört. Letzterer war es, der die Firma im Jahr 1990 gegründet hat. In bewegten Zeiten, in denen noch viel möglich war. „Gründungsdatum ist der 6. März“, sagt Rodger Merkel und lacht. „Ich war im Kreis Suhl der dritte, der sich 1990 selbstständig gemacht hat“, erzählt er, dem damals klar war, dass es in seinem Betrieb, dem VEG, nicht mehr lang gut geht. Wirr, turbulent und kurios waren die Anfangsmonate. Denn noch vor der Währungsunion konnte er losziehen und dank eines Kredits die für den Job notwendige Technik mit D-Mark zahlen.