„Das ist kein unordentlicher Garten – sondern eine 5 Sterne Bienen-Oase“ steht auf dem gelben Schild am Zaun. Was die Besucher hinter der Tür erwartet, ahnt beim Betreten des Areals Am Hof 1 in Trusetal sicherlich niemand. Der Garten von Beate und Mark Byrne versetzte die Besucher zum „Tag der offenen Gärten“ Mitte Juni in Erstaunen. Und etliche wollten das Fleckchen Erde kennenlernen. Die grüne Insel und die Wohlfühloase.