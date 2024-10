Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Ein Mann ist beim Gleitschirmfliegen nahe Garmisch-Partenkirchen in einen Baum gestürzt und von der Bergwacht heruntergebracht worden. Der 33-Jährige sei am Sonntagnachmittag vom Berg Wank in Richtung Tal geflogen und wegen abfallender Thermik immer weiter abgesunken, teilte die Polizei mit. Er landete demnach rund 200 Meter unterhalb des Startplatzes in einer Baumkrone und verfing sich darin. Der Schirm wurde den Angaben zufolge unbrauchbar. Der 33-Jährige sei unverletzt geblieben.