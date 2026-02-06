 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Begleiter retten Betrunkenen vor dem Ertrinken

Garmisch-Partenkirchen Begleiter retten Betrunkenen vor dem Ertrinken

Ein betrunkener Mann kann sich kaum auf den Beinen halten, stürzt einen Abhang hinunter und fällt in einen Fluss. Seine Begleiter retten ihn – doch später greift die Polizei ein.

Garmisch-Partenkirchen: Begleiter retten Betrunkenen vor dem Ertrinken
1
Auf dem Revier konnte der Mann seinen Rausch ausschlafen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Zwei Begleiter haben einen betrunkenen Mann aus einem Fluss in Garmisch-Partenkirchen gerettet. Der 34-Jährige sei am Donnerstag eine Böschung nach unten gestürzt und in der Loisach, einem Zufluss der Isar, gelandet, teilte die Polizei mit. Zuvor habe sich der Betrunkene nur schwer auf den Beinen halten können. Seine Begleiter zogen ihn schließlich den Hang wieder hoch. Verletzt wurde er nicht. 

Nach der Werbung weiterlesen

Ein Passant alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen schließlich in Gewahrsam, da er ihnen gegenüber aggressiv auftrat, wie es hieß. Auf der Dienststelle konnte der Mann seinen Rausch ausschlafen.