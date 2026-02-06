Garmisch-Partenkirchen: Begleiter retten Betrunkenen vor dem Ertrinken

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Zwei Begleiter haben einen betrunkenen Mann aus einem Fluss in Garmisch-Partenkirchen gerettet. Der 34-Jährige sei am Donnerstag eine Böschung nach unten gestürzt und in der Loisach, einem Zufluss der Isar, gelandet, teilte die Polizei mit. Zuvor habe sich der Betrunkene nur schwer auf den Beinen halten können. Seine Begleiter zogen ihn schließlich den Hang wieder hoch. Verletzt wurde er nicht.