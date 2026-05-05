Großweil (dpa/lby) - Ungefähr 2.000 tote Saiblinge hat ein 24 Jahre alter Mann aus Großweil (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) in seinem Fischweiher entdeckt. Möglicherweise sei beim Zulauf des Wassers eine Substanz eingeleitet worden, an der die Fische starben, teilte die Polizei mit. Der Weiher mit zwei Teichen ist den Angaben zufolge umzäunt und mit einem Bach verbunden. Aus dem Weiher wurden laut Polizei Wasserproben entnommen, die nun analysiert werden sollen. Weitere Ermittlungen folgen. Der Schaden belaufe sich auf etwa 5.000 Euro.