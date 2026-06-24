Garching bei München: Brandanschläge auf Strommasten – Provisorium bleibt ein Jahr

Garching/München (dpa/lby) - Nach den Brandanschlägen auf zwei Hochspannungsmasten bei Garching ist ein Provisorium errichtet worden, das wohl mindestens ein Jahr in Betrieb bleiben wird. Wesentliche Anlagenteile seien so stark beschädigt worden, dass eine kurzfristige Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur nicht möglich sei, teilte die Stadt mit. Der Rückbau des Provisoriums, das die Versorgungssicherheit wiederherstellen solle, könne erst nach vollständiger Instandsetzung der endgültigen Anlage erfolgen.