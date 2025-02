Seit den rund 2200 Nutzern von Garagen auf öffentlichem Grund im Sommer des vergangenen Jahres die Kündigung der zum Teil seit der Wiedervereinigung bestehenden Pachtverträge ins Haus flatterte, ist der Unmut bei den Betroffenen groß. Sie sollen schließlich – wenn sie denn die zum Teil selbst mit gebaute oder instandgehaltene Garage weiter nutzen möchten – statt der bisherigen Pacht im Jahr eine weitaus höhere monatliche Miete zahlen. Am Unmut der Betroffenen änderten auch Infoveranstaltungen und Erklärungsschreiben der Stadt nichts. Von Enteignung ist die Rede, von Mietpreiswucher und von Ignoranz gegenüber Bürgerinteressen. „Wir verstehen nicht, dass Suhl ein Bundesgesetz auf Biegen und Brechen durchsetzt, während das andernorts – wie etwa in Zella-Mehlis – viel moderater und bürgerfreundlicher läuft“, machten einige Garagenbesitzer zur Stadtratssitzung am Mittwoch zum wiederholten Male ihrem Ärger Luft. Man sei, hieß es, nach wie vor „mit der Gesamtsituation unzufrieden“ – und zwar auch jene, die sich der Kündigung zum 31. Dezember 2024 gebeugt hätten und seitdem Miete zahlten.