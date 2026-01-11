Garagenbrand: Mann schwer verletzt bei Feuer in Garage

Föritztal/Heubisch (dpa/th) - Ein Mann hat bei einem Feuer in einer Garage im Landkreis Sonneberg schwere Verbrennungen erlitten. Der 45-Jährige sei nach dem Brand am Samstagnachmittag in eine Spezialklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zudem sei eine 87-jährige Bewohnerin des zur Garage gehörenden Hauses leicht verletzt worden. Zuvor hatte MDR Thüringen über den Brand im Föritztaler Ortsteil Heubisch berichtet.