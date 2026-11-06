Vorrunde mit CDU-Generalsekretärin Franziska Oppermann, Finale mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz: Rund 170 der gut 340 CDU-Kreisvorsitzenden sind in den ersten Novembertagen mit den Parteigranden zusammengekommen. „Beide Treffen haben erheblich länger gedauert als geplant. und das ist gut so Wir haben darauf gedrungen, denn es gab doch viel zu bereden. Bei Friedrich Merz wurden aus 90 Minuten drei Stunden“, berichtet Schmalkalden-Meiningens CDU-Kreisvorsitzender Ralf Liebaug, der mit an der Spree war. Es sei hart in der Sache debattiert worden.