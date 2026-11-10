Ein Boxring misst gerade einmal rund sechs mal sechs Meter. Doch was sich an einem Wochenende rund um diese paar Quadratmeter abspielt, reicht weit darüber hinaus. Das hat auch das 11. Boxturnier um den Pokal der Stadt Ilmenau wieder gezeigt. Rund 250 Zuschauer, 26 Kämpfe und ein Teilnehmerfeld von den jüngsten Nachwuchsboxern bis zu den Erwachsenen sorgten für einen abwechslungsreichen Turniertag in der Ilm-Sporthalle. Auch Präsident Michael Grätzel vom ausrichtenden Boxverein Ilmenau zog anschließend ein positives Fazit.