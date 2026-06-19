Der Berliner Landschaftsarchitekt Thomas Gusenburger war ins Schwärmen geraten, als er im Januar 2025 dem Geisaer Stadtrat und weiteren interessierten Bürgern seine Planung für die Sanierung der Parkanlage am Gangolfiberg vorstellte. „Es ist eine beeindruckende Anlage im ursprünglichen Zustand. Hier ist relativ wenig zerstört“, sagte er damals. Oftmals seien im Laufe der Jahre historische Parkanlagen grundlegend umgestaltet worden, insbesondere in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. In Geisa hingegen blieb ein Kleinod erhalten. Die meisten heute noch vorhandenen Wege seien in der Barockzeit entstanden.