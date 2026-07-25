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Ganderkesee Kleinflugzeug stürzt in Niedersachsen in Haus - Mensch tot

Mindestens ein Mensch kam bei dem Unglück nahe Bremen ums Leben. Was bisher bekannt ist.

Ganderkesee: Kleinflugzeug stürzt in Niedersachsen in Haus - Mensch tot
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Das Flugzeug steckte im Dach des Hauses. Foto: Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa

Ganderkesee - Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Niedersachsen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. In dem Flugzeug in Ganderkesee nahe Bremen wurde ein toter Mensch gefunden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ob sich in dem Flugzeug noch jemand befand, war zunächst unklar. Suchmaßnahmen der Feuerwehr liefen am Mittag noch. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. 

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Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Flugzeug in das Dach stürzte. Zur Ursache machte die Polizei noch keine Angaben.

Um die Einsatzörtlichkeit waren im Radius von hundert Metern die Bewohner aus ihren Häusern evakuiert worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort.