Wie sicher ist man eigentlich auf der Straße unterwegs, wenn man noch gar keinen Führerschein besitzt? Ziemlich gut, zumindest in der Kreis- und Stadtbibliothek Zella-Mehlis. Dort geht es an einem Nachmittag in der vergangenen Woche um scharfe Kurven, rasante Überholmanöver und darum, bloß nicht von der Strecke abzukommen. Auf dem Bildschirm flitzen Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Yoshi und ihre Mitstreiter über die Pisten von Mario Kart. Noch bevor das Rennen startet, leuchten die bunten Controller in den Händen der Kinder.