Damit setzt Keen Games seinen Erfolgskurs fort: Schon im Dezember hatte "Enshrouded" bei dem in Köln vergebenen Deutschen Entwicklerpreis in vier Sparten abgesahnt - nun konnten sich die Macher bei der Verleihung in der Bundeshauptstadt gewissermaßen die Krone aufsetzen. "Wir haben extrem viele Jahre in das Projekt reingesteckt, es war zeitweise ein steiniger Weg - aber es ist super, am Ende so viel Anerkennung für das Werk zu bekommen", sagte Keen-Games-Kreativdirektor Antony Christoulakis.