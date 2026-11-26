Es sei "nicht ganz risikofrei", wenn Menschen in der virtuellen Welt Dinge auslebten, die sie im normalen zwischenmenschlichen Umgang niemals tun würden, sagte Wildberger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das heißt nicht, dass man das alles wieder wegregulieren muss, aber wir müssen schon nochmal schauen, gibt es darauf bessere Antworten?"