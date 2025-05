Bei (vor)sommerlichen Temperaturen von 25 Grad im Freien fand in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses in Mehlis eine Vernissage statt für die erste gemeinsame Ausstellung der beiden städtischen Galerien in Suhl und Zella-Mehlis. Unter dem Motto „Heimweh-Fernweh – 29 Südthüringer Künstler zeigen ihre Arbeiten“ präsentieren vorwiegend einheimische Kunstschaffende, was sie in den letzten Monaten und Jahren mit der Arbeit ihrer eigenen Hände geschaffen haben.