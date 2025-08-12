Galerie Zella-Mehlis: Das punkige Frauenbild von Angela Hampel

Forstfacharbeiterin mit Hang zur Kunst

Mit Angela Hampel stellt eine der bedeutendsten Malerinnen der Bundesrepublik Deutschland in Zella-Mehlis aus. Die 1956 in Räckelwitz bei Kamenz geborene Künstlerin lernte zunächst Forstfacharbeiterin, bevor sie an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste Malerei studierte. Leben und Tod, Tier und Mensch, die Beziehung zwischen Mann und Frau, Liebe und Gewalt sind die Inhalte, die ihre Bildmotive bestimmen. Die berühmt gewordenen punkigen Frauenbilder von Angela Hampel sorgten in der Vorwendezeit nicht nur in der DDR, sondern auch im Westen für großes Aufsehen. Inspiration findet die heute in Dresden lebende Künstlerin auf Reisen, sie war jahrelang passionierte Bergsteigerin, aber auch in der Mythologie und in der Geschichte.