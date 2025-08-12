Galerie Zella-Mehlis: Das punkige Frauenbild von Angela Hampel

Unter dem Titel „Zwischen oben und unten“ heißt die nächste Ausstellung in der Galerie im Bürgerhaus. Zur Vernissage sind Kunstfreunde am Freitag, 15. August, ab 19 Uhr, eingeladen. Gezeigt werden Zeichnungen und Grafiken der deutschlandweit bekannten Dresdner Künstlerin Angela Hampel. Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Klaus Wegener an Saxofon und Klarinette. Bei einem kleinen Imbiss und kühlen Getränken können Gäste mit der Künstlerin ins Gespräch kommen. Moderiert wird die Runde von Frank Rothämel, dem langjährigen Leiter der Galerie im Bürgerhaus. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen, teilt Hendrik Neukirchner, geschäftsführender Projektmanager des Vereins Provinzkultur, mit.