Bescheiden möchte die Künstlerin bleiben. „Bitte nicht so viel Augenmerk auf mich“, sagt Gabriele Bruchlos gleich zu Beginn des Rundgangs durch ihre Werkschau, den sie gemeinsam mit Freunden vom Meininger Kunstverein NEKST startet. Schon seit 2004 ist die Solzerin Mitglied in dem wandelbaren Club der Kunstbegeisterten in Meiningen, die sich ab 2003 zusammentaten und allein schon mit ihrem Namen viel Wert auf Weltoffenheit legen. Die Abkürzung NEKST steht für Neuer Europäischer Kunstsalon und zählt mittlerweile über hundert Mitglieder, von denen mindestens vierzig aktiv sind.