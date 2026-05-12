Einen Unbekannten, der gar nicht so unbekannt war, rückt die jüngste Ausstellung in der Sonneberger Galerie Notwehr in den Mittelpunkt. Max Barnicol (1886-1965) war zeitlebens mit seinem Heimatort Schwärzdorf, heute ein Ortsteil der Gemeinde Föritztal, verbunden – als Lehrer, Heimatforscher und Kunstmaler. „Max Barnicol – N.N. nach der Natur“, ist Titel der Ausstellung. Einfach nur „Heimatkunst“ ist dessen künstlerisches Schaffen nicht, der Einfluss des Impressionismus ist deutlich, der sicher Blick auf die Sujets spricht für die Durchdringung des Motivs, von dem der Künstler in vielen Fällen wohl viel mehr wusste, als nur die reine Optik preisgibt. Die Ausstellung in der Sonneberger Galerie Notwehr ist samstags und sonntags jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen.