Im Juni hat der gebürtige Suhler Künstler Gerhard Heinrich seinen 85. Geburtstag gefeiert. Obwohl für sein Schaffen weit über Suhl hinaus bekannt, zu ehemaligen DDR-Zeiten war Heinrich Mitglied im Verband Bildender Künstler, war es erst die vierte große Ausstellung für Heinrich in Suhl. Dass er sich dabei den Platz in der Galerie im CCS mit dem bereits verstorbenen Kurt Römhild, ebenfalls Suhler, ebenfalls Maler und Grafiker, der in diesem Jahr 100 geworden wäre, teilt, passt irgendwie zum ambivalenten Verhältnis Heinrichs zu Suhl.