4315 – das ist die Besucherzahl des vergangenen Jahres in der Galerie im Congress Centrum Suhl (CCS). Seit 2024 betreibt der Verein Provinzkultur nun diese Räumlichkeiten und die Zahlen können sich sehen lassen. „Für die Galerie wurden keine Betreiber gefunden. Nach Absprache mit dem Vorstand und den Mitgliedern war uns klar: Wir bewerben uns als Verein. Das war zu diesem Zeitpunkt und auch rückblickend eine sehr gute Entscheidung“, sagt der geschäftsführende Projektmanager des Vereins, Hendrik Neukirchner.