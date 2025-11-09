Ein unterhaltsames Konzert war an diesem Sonntagvormittag nicht zu erwarten, auch wenn Musikschuldirektor Heiko Denner sich an den Flügel setzte, um die Sängerin Alexandra Wija zu begleiten. Spätestens als Evelyn Fuchs und Erik Stuete ihre Mappe mit den Texten aufschlugen und daraus zu lesen begannen, herrschte betretene Stille in der Galerie ada. Ist der 9. November doch für Deutschland ein schicksalhaftes Datum. Da öffnete sich an diesem Tag 1989 zwar die innerdeutsche Grenze, jedoch im Jahr 1938 begann eines der finstersten Kapitel in der deutschen Geschichte: Mit der Pogromnacht startete die systematische Verfolgung der jüdischen Bevölkerung, die letztlich mit der Ermordung von rund sechs Millionen Menschen endete.