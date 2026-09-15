Ehren-Emmy für Michael J. Fox

Der an Parkinson erkrankte Schauspieler Michael J. Fox bekam einen Ehren-Emmy und bedankte sich "für diese großartige und demütig machende Ehre". Zudem wurde der im vergangenen Jahr gestorbenen Fernsehschaffenden gedacht – darunter Regisseur Rob Reiner. Die Sängerin Reba McEntire sang ein Lied für ihre vor kurzem gestorbene Kollegin Dolly Parton und Schauspieler Macaulay Culkin erinnerte an die im Januar gestorbene Catherine O'Hara – die im Kultfilm "Kevin Allein zu Haus" seine Mutter spielte. "Sie war meine Mama", sagte Culkin. "Sie hat mich zwar vergessen – zweimal – aber ich werde mich immer an sie erinnern." Im Publikum sorgte unter anderem die Schauspielerin Megan Stalter für Aufsehen, die als Emmy-Auszeichnung verkleidet erschienen war.

"Wir sind Entertainer. Wir bringen euch zum Lachen, wir bringen euch zum Weinen und manchmal lassen wir euch auch angeekelt wegschauen", sagte "The Pitt"-Erfinder R. Scott Gemmill in seiner Dankesrede. "Aber wenn ich mich hier im Raum umschaue, dann sehe ich etwas Wichtigeres als Auszeichnungen und Quoten. Ich sehe eine ganze Gemeinschaft, die immer noch versucht, das Richtige zu machen."