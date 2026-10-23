Sind deutsche Spieler nominiert?

Nein. Dafür hat die schwache WM der deutschen Nationalelf auch keinen Anlass gegeben. Immerhin gehören zu den 30 nominierten Spielern neben Kane noch die drei Münchner Bundesliga-Profis Michael Olise, Luis Díaz und Dayot Upamecano. Bei den Frauen hat es immerhin Bayern-Spielerin Klara Bühl in den Kreis der Top 30 geschafft, eine Chance auf den Titel hat sie aber nicht. In der Talente-Kategorie ist Bayerns Lennart Karl dabei, bei den Torhüterinnen Ann-Katrin Berger. Außerdem ist der FC Bayern sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in der Kategorie Mannschaft des Jahres nominiert.