Gab es auch schon deutsche Gewinner?
Ja. Matthias Sammer war 1996 der letzte Sieger. Davor hatten es auch Gerd Müller (1970), je zweimal Franz Beckenbauer (1972 und 1976) und Karl-Heinz Rummenigge (1980 und 1981) sowie Lothar Matthäus (1990) geschafft.
Wer veranstaltet die Wahl und wie wird gewählt?
Der Preis wird vom französischen Fußballmagazin "France Football" in Zusammenarbeit mit der Europäischen Fußball Union UEFA vergeben. Bei den Männern stimmt jeweils ein Sportjournalist aus den Top-100-Nationen ab, bei den Frauen aus den Top 50. Jeder Juror wählt aus den besten 30 Spielern zehn Akteure aus und vergibt je nach Platzierung zwischen 15 und einem Punkt.
Was hat es mit der Wahl zum Weltfußballer auf sich?
Diese Wahl wird weiterhin vom Weltverband FIFA veranstaltet. Von 2010 bis 2015 wurde der Weltfußballer durch eine Kooperation der FIFA und "France Football" mit dem goldenen Ball ausgezeichnet.
Wer überträgt die Zeremonie live?
Die Gala im London Palladium Theatre ist live beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Moderiert wird die Veranstaltung von Kate Scott mit Unterstützung des früheren französischen Starfußballers Thierry Henry.