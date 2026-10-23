Gala in London: Ex-Profi Babbel hält Ballon dOr für Clowns-Wettbewerb

London - Markus Babbel ist kein Freund des Ballon d'Or. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler sagte bei "ran" über die Auszeichnung: "Also ich würde grundsätzlich so eine persönliche Wahl in einem Mannschaftssport wie Fußball abschaffen." Für Babbel ist es "der größte Clowns-Wettbewerb, den es auf der Welt gibt. Ich lache mich jedes Mal kaputt, wie dann die Leute oder zum Teil ganze Vereine beleidigt sind, wenn ihre Spieler nicht gewählt werden. Das finde ich lächerlich."