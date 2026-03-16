Großer Applaus, viel Jubel und eine gut gefüllte Eishalle Ilmenau: Die Eisshow „Emotion on Ice“ hat am Wochenende zahlreiche Zuschauer begeistert. Bereits zum elften Mal wurde die Show in Ilmenau aufgeführt. Unter dem Motto „Alles dabei – von klein bis groß, von elegant bis sexy, von Sprüngen bis zu Drehungen“, wie es Moderatorin Kristin Wieczorek-Pfeiffer ankündigte, erwartete die Zuschauer ein abwechslungsreiches Programm auf dem Eis.