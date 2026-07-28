Ob im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungsdienst, in sozialen Einrichtungen, der Kultur, den Kirchgemeinden oder in der Nachbarschaftshilfe – ehrenamtliches Engagement ist aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen nicht wegzudenken. Um diesen besonderen Einsatz für das Gemeinwohl zu würdigen, ruft Landrätin Peggy Greiser alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Vorschläge für die Ehrenamtsauszeichnungen des Jahres 2026 einzureichen.