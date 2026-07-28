Ob im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungsdienst, in sozialen Einrichtungen, der Kultur, den Kirchgemeinden oder in der Nachbarschaftshilfe – ehrenamtliches Engagement ist aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen nicht wegzudenken. Um diesen besonderen Einsatz für das Gemeinwohl zu würdigen, ruft Landrätin Peggy Greiser alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Vorschläge für die Ehrenamtsauszeichnungen des Jahres 2026 einzureichen.
Gala im November Landkreis zeichnet Ehrenamtliche aus
Redaktion 28.07.2026 - 12:00 Uhr