Spannung liegt in der Luft in der Ilmenauer Eishalle. Es ist Samstagnachmittag, draußen hat die Dämmerung längst eingesetzt. Die Beleuchtung wird heruntergedimmt, rund 450 Besucher richten ihre Blicke erwartungsvoll auf die Eisfläche. Dann gleiten sie aufs Eis: etwa 75 Eisläuferinnen und Eisläufer des Eissportclubs Ilmenau. In farbenfrohen Kostümen und auf Schlittschuhen präsentieren sie die traditionelle Eisweihnacht des Vereins. Die Altersspanne reicht dabei vom Kindergartenkind bis zum Rentner, die sportliche Bandbreite von Anfängern über Hobbyläufer bis hin zu den Leistungsgruppen.