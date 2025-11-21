Gagenkarneval Viernau „Früher normal, heute Skandal“

Weitere Termine und Veranstaltungen der Karnevalssession

Kartenvorverkauf für die Gala-Veranstaltungen findet am 23. Dezember und am 7. Januar, von 18 bis 19 Uhr, im EV-Heim des Elferrats sowie am 9. Januar, ab 19 Uhr in der Sporthalle Viernau statt; Die Große Gala der Karnevalisten mit „Zeltstoff“ findet am 10. Januar, ab 19.30 Uhr statt (Einlass ab 18 Uhr) Prinzenkaffee für die Familie mit den „Stilletaler Musikanten“ am 11. Januar, 15 Uhr in der Sporthalle Weiberfastnacht am 12. Februar in der Sporthalle, 20:11 Uhr; Karnevalsfreitag mit „Rhönfieber“ am 13. Februar, 21 Uhr, in der Sporthalle; Fackelumzug durch Viernau am 14. Februar, 18.30 Uhr, ab dem Platz der Deutschen Einheit; Karnevalssamstag mit „Zeltstoff“ ebenfalls am 14. Februar, 21 Uhr; Großer Festumzug durch Viernau am 15. Februar, ab 14 Uhr, und anschließend Sonntagsball mit DJ „Roman INC.“, Einlass nach dem Umzug, Beginn 20 Uhr in der Sporthalle; Rosenmontagsumzug am 16. Februar, Beginn 14 Uhr, Rosenmontagsball mit freiem Eintritt am selben Abend, 20 Uhr in der Sporthalle; Das Sommerfest folgt am am 27. Juni 2026.