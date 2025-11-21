Gagenkarneval Viernau „Früher normal, heute Skandal“

 
Das Dreigestirn steht, das Motto ist gewählt: Mit einer bunten Eröffnungsveranstaltung sind die Viernauer in den 73. Gagen-Karneval gestartet.

Mit einer stimmungsvollen Auftaktveranstaltung ist der Elferrat Viernau bereits am 15. November offiziell in seine 73. Karnevalssession gestartet. Wie ein Sprecher des Vereins mitteilt, erlebten die Zuschauer im prall gefüllten Saal der Mehrzweckhalle ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz, Witz und Tradition. Besonders im Mittelpunkt standen die feierliche Proklamation des neuen Dreigestirns und die Wahl des diesjährigen Mottos, das wie immer das Publikum bestimmte.

Gleich zu Beginn sorgte die vereinseigene Tanzsportgarde mit präzisen und ausdrucksstarken Darbietungen für Begeisterung beim Publikum. Auch sportlich zeigte sich der Nachwuchs erfolgreich: Bei den Thüringenmeisterschaften erreichten Willi und Pina den dritten Platz im Jugendpaartanz. Willi sicherte sich darüber hinaus den Titel als bester Tanzmajor. Auch der Jugendschautanz „Hilfe… vernascht?“ wurde mit einem dritten Platz prämiert.

Einer der Höhepunkte des Abends war erneut die Mottowahl. Drei Vorschläge standen zur Auswahl und wurden kreativ präsentiert. Durchsetzen konnte sich schließlich das Motto „Früher normal, heute Skandal“, das Anton Hanusch mit einer humorvollen Büttenrede vorstellte.

Thomas der IV. von der Rüsse, Ilka die I. von der Rüsse und Hofmarschall Marco der I. vom Rieth haben die karnevalistischen Geschicke in die Hände genommen. Foto: Harald Ehrlein

Für närrische Nachrichten sorgte die journalistische Instanz im Haselgrund, der Sender „Gagen-TV“, hinter dem Hans und Jan Wilke steckten. Mit scharfem Witz und pointierten Kommentaren sorgten sie für viele Lacher. Auch die Bürgerwehr überzeugte mit einer Mischung aus Gesang und Kabarett und wurde mit viel Applaus gefeiert.

Krönender Abschluss der Veranstaltung war die Vorstellung des neuen Dreigestirns: Thomas der IV. von der Rüsse, Ilka die I. von der Rüsse und Hofmarschall Marco der I. vom Rieth übernehmen in der 73. Session die närrischen Geschicke in Viernau. Durch den Abend führten gewohnt souverän die Moderatoren André „Fips“ Kühhirt und Patrick „Hase“ Rottleb.

Mit einem kräftigen „Gag Helau!“ beendeten die Karnevalisten und ihr Publikum die Show – und gaben gleichzeitig den Startschuss für eine fröhliche und ausgelassene Karnevalssession.

Weitere Termine und Veranstaltungen der Karnevalssession

Kartenvorverkauf für die Gala-Veranstaltungen findet am 23. Dezember und am 7. Januar, von 18 bis 19 Uhr, im EV-Heim des Elferrats sowie am 9. Januar, ab 19 Uhr in der Sporthalle Viernau statt; Die Große Gala der Karnevalisten mit „Zeltstoff“ findet am 10. Januar, ab 19.30 Uhr statt (Einlass ab 18 Uhr) Prinzenkaffee für die Familie mit den „Stilletaler Musikanten“ am 11. Januar, 15 Uhr in der Sporthalle Weiberfastnacht am 12. Februar in der Sporthalle, 20:11 Uhr; Karnevalsfreitag mit „Rhönfieber“ am 13. Februar, 21 Uhr, in der Sporthalle; Fackelumzug durch Viernau am 14. Februar, 18.30 Uhr, ab dem Platz der Deutschen Einheit; Karnevalssamstag mit „Zeltstoff“ ebenfalls am 14. Februar, 21 Uhr; Großer Festumzug durch Viernau am 15. Februar, ab 14 Uhr, und anschließend Sonntagsball mit DJ „Roman INC.“, Einlass nach dem Umzug, Beginn 20 Uhr in der Sporthalle; Rosenmontagsumzug am 16. Februar, Beginn 14 Uhr, Rosenmontagsball mit freiem Eintritt am selben Abend, 20 Uhr in der Sporthalle; Das Sommerfest folgt am am 27. Juni 2026.