Kennen Sie Champagnerluft? Die soll besonders rein und gesund sein, etwas Außergewöhnliches eben, so wie das namensgebende, prickelnde Getränk. Bad Homburg etwa ist für seine Champagnerluft bekannt und wirbt damit: „Tatsächlich fällt der Begriff Champagnerluft zurück auf Bad Homburgs klimatische Vorteile. Es sind die abendlichen Fallwinde von der Höhe des Taunus, die Erfrischung bis hinein in den denkmalgeschützten Kurpark mit seinen heilenden Quellen bringen. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts lobten englische Kurgäste die ‚air of champagne’ und umschrieben damit das erfrischende Kühl. Auch heute noch ist dies vor allem im Kurpark zu spüren“, heißt es auf der Seite der Stadt. Dass solch gute, frische Quell-Luft auch in Frauenwald zu finden ist, das wusste auch ein Mitglied der Reha-Sportgruppe von Karin Schmidt. Die Frauenwälderin erinnert sich: „Als ich sagte, dass ich aus Frauenwald komme, hieß es gleich: ‚Ach, ihr habt doch dort Champagnerluft ...’“