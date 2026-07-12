Gaffender Nachbar: Reanimation fotografiert - Polizei leitet Verfahren ein

Gebenbach (dpa/lby) - Während sein 75-jähriger Nachbar reanimiert wurde, hat ein 71-Jähriger in Gebenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) den Rettungseinsatz fotografiert. Der Nachbar erlitt am Samstagabend einen kritischen medizinischen Notfall und wurde von Rettungskräften im Rettungswagen wiederbelebt, wie die Polizei mitteilte. Den Einsatzkräften fiel demnach auf, dass der 71-Jährige am Fenster stand und Bilder machte.