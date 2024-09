Besonderer Besuch gastiert dieser Tage in Ilmenau: Eine Delegation der in Ohio gelegenen US-Amerikanischen Partnerstadt Blue Ash ist seit dem Wochenende in der Goethe- und Universitätsstadt sowie Umgebung unterwegs. Und sie wollen einiges erleben: Auf dem Besucherprogramm standen schon ein offizieller Begrüßungsabend im Ratskeller, ein Deutschkurs in der Ilmenauer Volkshochschule sowie Besuche verschiedener Einrichtungen. Unter anderem schauten sich die amerikanischen Damen und Herren – darunter auch die Bürgermeisterin Jill Cole und ihr Ehemann Steve – die Feuerwehr und die Polizei an.