Gärtnerplatztheater: Bühne und Orchestergraben nach Feueralarm geflutet

Was löste den Feueralarm aus?

Grund für den Feueralarm war nach Theaterangaben das Missgeschick einer Sängerin. Sie war beim eiligen Umziehen in einem beengten Bereich hinter der Bühne mit dem Ellenbogen an den entsprechenden Knopf geraten. Das Theater prüft jetzt, was dabei möglicherweise kaputtgegangen ist. Beispielsweise könnten Bühnenbilder betroffen sein. Ganz große Schäden werden nach ersten Einschätzungen aber nicht befürchtet.