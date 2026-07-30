Gärtnern Alle wollen es grün - trotzdem hat der Gartenbau Probleme

Erfurt (dpa/th) - Pascal Klenart kniet neben einem bunt bepflanzten, blühenden Staudenbeet und gibt Tipps auf seinem YouTube-Kanal: Es geht um die Vorzüge von Steppensalbei, Storchschnabel oder Lampenputzergras - und wie die Pflanzen zu behandeln sind. Der Erfurter Staudengärtner gehört zur Generation Thüringer Gärtnermeister, die die sozialen Medien auch für ihr Geschäft nutzen. Und das ist nach Einschätzung von Fachleuten hart - obwohl sich viele Menschen nach möglichst viel Grün in ihrem Umfeld sehnen.