Gärtnern Alle wollen es grün - trotzdem hat der Gartenbau Probleme

Zudem verfügt der Freisaat über ein eigenes Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt sowie eine Fachschule, wo Nachwuchs ausgebildet und jährlich Kurse mit Hunderten Teilnehmern auch aus Hessen organisiert werden.

In dem Versuchszentrum gehe es darum, wie der Gartenbau auf Klimaveränderungen reagieren kann, welche Arten und Sorten sich bewähren, wie Pflanzen neuen Schädlingen standhalten oder wie Gewächshäuser mit weniger Energie auskommen, sagte Referatsleiter Gerd Reidenbach. Derzeit werde zusammen mit einem Max-Planck-Institut in Jena getestet, ob auf Äpfel geblasenes Ozon hilft, Schädlinge zu vertreiben.