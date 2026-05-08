An einem ganz normalen Wochentag herrscht bereits morgens reger Betrieb in der Gärtnerei Gebhardt in Weilar. Die Kunden kaufen Schnittblumen, Gemüse, Beet-, Balkon- und Friedhofspflanzen – und können dabei aus einem großen Sortiment wählen. Seit 80 Jahren gibt es den Familienbetrieb in Weilar. Geleitet wird er heute von Christian Gebhardt in der dritten Generation. Fünf Angehörige, darunter seine Frau Jeanette, halten gemeinsam mit ihm das Unternehmen am Laufen.