Ausgerissene Pflanzen, geplünderte Gemüsebeete, in denen Kohlrabi, Zwiebeln, Zucchini und und einiges mehr bestens gediehen sind. Spuren der Verwüstung ziehen sich durch ganze Grundstücke im Geschling am Regenberg in Zella-Mehlis. Hier fehlen Pflanzen und Stauden, dort Deko-Gegenstände. Auch vor Gartenmöbeln haben jene nicht Halt gemacht, die ganz offensichtlich nicht zu schätzen wissen, was es bedeutet, einen Garten in Schuss zu halten und wie viel Schweiß und Liebe nötig ist, damit er ein Paradies wird. Und bleibt.