Gärten in Suhl: Offene Türen in grüne Oasen

Auch im Raum Suhl öffnen Jahr für Jahr Gartenbesitzer ihre Tore und geben den Blick frei in die liebevoll gestalteten Rückzugsorte. Dieses Jahr öffnen die Gärten am 22. Juni von 10 bis 17 Uhr. Ob kleiner Schrebergarten mit Datsche, kleiner Garten am Haus oder die große Streuobstwiese – die Vielfalt ist groß.