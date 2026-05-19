Seit etwa zwei Jahrzehnten siedelt sich der Gänsesäger als neuer Brutvogel in Südthüringen an. Die Qualität der Fließgewässer ist besser geworden und ermöglicht ein günstiges Nahrungsangebot für alle Brutvögel an Bächen und Flüssen. Das ist seit Jahren bei Wasseramseln und Gebirgsstelzen festzustellen, die ihre Brutplätze nicht mehr bevorzugt in den Quellregionen suchen, sondern nun auch in niedrigeren Gewässerbereichen nisten.