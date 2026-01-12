Als „gute Seele“ des Wintersports unterstützt sie Sportlerinnen und Sportler seit Jahrzehnten und hält als Finanzverantwortliche den SC „Motor“ Zella-Mehlis (SCM) verlässlich zusammen. Dieser Satz fasst in größtmöglicher Kürze Gabriele Schneiders Engagement zusammen. Sie ist als eine von insgesamt 42 Geehrten zur Ehrenamtsgala 2025 der Landrätin Peggy Greiser während eines festlichen Abends in Schmalkalden ausgezeichnet worden.