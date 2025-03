Dass sich am Samstag unter dem Dach des historischen Brauhauses in Kloster Veßra – einst stand es in Wolfmannshausen – etwas zusammenbraut, stand schon am Morgenhimmel geschrieben. Ein mystisches Bild offenbarte sich jenen, die im Hennebergischen Museum in Kloster Veßra bei strahlendem Sonnenschein und frühlingsblauem Himmel Richtung Flussufer schauten. Dampfschwaden stiegen vom bemoosten Dach auf und setzten das Museumshaus märchenhaft in Szene. Drinnen ging es weniger märchenhaft zu. Ab fünf Uhr morgens waren die Männer der Braugemeinde „Henneberger Land“ zugange, um zu brauen. 1000 Liter Klosterbier sollten es am Ende werden.