G7-Treffen in Kanada Trump-Turbulenzen: Außenminister ringen um Geschlossenheit

Baerbock nannte ihre kanadische Kollegin Mélanie Joly eine Freundin. Joly mache "deutlich, auch in den strittigen Themen mit dem Nachbarland USA, was für ein starkes und selbstbewusstes Land Kanada ist". Demonstrativ ließ sich Baerbock an der Seite der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas fotografieren - die Deutsche in einem weißen Kostüm, die Estin in einem roten Kleid - den Landesfarben Kanadas. Auf der Plattform Bluesky veröffentlichte Baerbock ein Selfie mit Kallas und schrieb an Joly gerichtet: "Wir unterstützen Sie".