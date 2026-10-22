Sie haben Unternehmen gegründet, Arbeitsplätze geschaffen, Krisen gemeistert und manchmal ihr ganzes Lebenswerk neu ausgerichtet. Was diese Menschen verbindet, ist der Mut, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, deren Folgen weit über die eigene Person hinausreichen. Rund 30 Unternehmer kamen am Sonntag in der Römhilder Steekirch zusammen, um ihre Erfahrungen zu teilen. Eingeladen hatte der Römhilder Gewerbeverein G3+ – zu „Brezn, Bier & Business“, dem Steffen Würstl und Hendrik Freund vorstehen.