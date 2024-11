G20-Gipfel in Rio de Janeiro: Elf Dinge, die man über die G20 wissen muss

... ist beim Gipfel in Rio de Janeiro größtenteils, aber nicht komplett mit den Staats- und Regierungschefs vertreten. Russlands Präsident Wladimir Putin hat abgesagt und schickt Außenminister Sergej Lawrow als Vertretung - wie schon in den vergangenen beiden Jahren nach der russischen Invasion in der Ukraine. Auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman kommt nicht - die Hintergründe sind unklar.